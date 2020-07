Mattarella a Bologna per i 40 anni dalle due stragi: “Dolore, ricordo, verità”

La prima tappa: la cattedrale di San Pietro, per la messa officiata dal cardinale Zuppi, poi l’omaggio alla lapide in stazione e la visita al museo per la memoria di Ustica. “Dopo il gesto di omaggio alla lapide che ricorda le vittime della barbarie degli stragisti vi sono poche parole da poter pronunciare: dolore, ricordo, verità”: è la riflessione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in stazione a Bologna per rendere omaggio alla lapide che ricorda i caduti nella sala d’aspetto dove esplose la bomba il 2 agosto 1980. Una giornata, quella del capo dello Stato, dedicata al ricordo delle due stragi di quarant’anni fa, quella di Ustica (27 giugno 1980, 81 vittime) e alla stazione (2 agosto 1980, 85 vittime e 200 feriti). “La mia presenza qui ha questo signifcato: la partecipazione al dolore che rimane, la solidarietà della Repubblica per questo dolore. Il dovere del ricordo della memoria perché non si smarrisca mai la consapevolezza di quanto avvenuto e che va impedito per il futuro”.