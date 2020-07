Massa Lubrense, via Discesa Puolo e Marina finalmente illuminate

Si accendono le luci su Puolo. Nuovo impianto di pubblica illuminazione sul lungomare della Marina di Puolo con nuovi pali e corpi illuminanti a risparmio energetico con tecnologia led. Oltre al lungomare è sarà illuminata via Discesa Puolo, la strada che collega la provinciale Sorrento-Massa, all’altezza di Villa Lubrense, al borgo, nei pressi della chiesa parrocchiale della Madonna Addolorata. Lo stesso tratto di strada è stato pavimentato ed a breve saranno installati dei nuovi guard rail ecocompatibili in legno ed acciaio. I lavori sono stati seguiti dal settore manutenzione del Comune e realizzati dalla ditta Cinque di Sorrento.

“La messa in sicurezza di via Discesa Puolo e l’illuminazione dell’intero borgo marinaro -commenta il sindaco Lorenzo Balducelli- danno nuova dignità ad una dei luoghi che sono il fiore all’occhiello della nostra costa e del nostro paesaggio. A Puolo dopo tanti anni sono stati realizzati degli interventi necessari per la vivibilità dei residenti e dei tanti turisti che nella stagione estiva visitano il borgo per la balneazione e per l’ottima offerta enogastronomica”.