Massa Lubrense. Tentata truffa ad anzianza, sfiorata rissa fra agenti immobiliari a Sant’Agata. Un pò di notizie di cronaca nella città delle Sirene, fra Sorrento e Positano. Fingendosi nipoti chiamano i nonni chiedendogli centinaia di euro per un’acquisto, poi risultato non vero. Pare che non sia il primo caso e sicuramente vi saranno altri tentativi in Penisola sorrentina. Sempre parlando di cronaca a Sant’Agata c’è stata anche una sfiorata rissa fra agenti immobiliari. Forse i nervi tesi per il post covid o clienti in comune fan scattare la molla.