Massa Lubrense / Sorrento , mare negato . A Puolo la discesa 15 euro e pagano anche i bambini. La campagna della “Grande Onda” di Laura Cuomo fatta di post denunce su Facebook è solo da encomiare, spiagge chiuse e interdette, spiagge care, assurdità su assurdità, neanche i residenti possono fare il bagno.

Una violenza per le famiglie che hanno vissuto il lockdown inaccettabile. Intanto non capiamo perchè , visto che la Penisola Sorrentina è un unicum, non si considera tutti residenti o perlomeno perchè non organizzarsi insieme?

Ecco uno dei post..

La Legge Regionale 10/2012 stabilisce che titolari di concessioni demaniali garantiscono l’accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12. Qui invece l’accesso gratuito è limitato ai minori di anni 6 !

Qualcuno può riferirmi se il gestore Cala di Puolo ha o meno una concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare ovvero una diversa autorizzazione amministrativa (ad esempio, per discoteca ) e cosa risulta presso il Comune di Massa Lubrense ?

Grazie per l’interessamento

Poi ci sono post che parlano di arbitrarie chiusure da parte dei privati, interclusioni, gestori che dicono che sono finiti i posti per i residenti, mentre ci sono, e vogliono farsi pagare, di tutto di più, sulla pagina de La Grande Onda c’è da divertirsi ( o piangere ) ma è solo un minimo di quello che succede, molti, rassegnati, i più buoni e deboli, guardano con il binocolo il mare, triste sopratutto per i bambini, e i sindaci si beano a fare proclami

Puolo è il caso più eclatante, a Vico Equense è proibitivo andare a mare per i residenti e si farà un sit in con Franco Cuomo dei VAS domani.

Condanniamo anche chi però invita a fare guerre, c’è la storia del coronavirus Covid-19, la colpa anche dei DPCM e della Regione Campania, ci sono molte cause concatenanti, tanti, troppi, non tutti, ne approfittano.

Bisognava fare un tavolo e dare legittimi diritti a tutti, almeno ai residenti, ma neanche loro sono presi in considerazione, ci arrivano messaggi dalle zone collinari di Sant’Agnello , Massa Lubrense, Vico Equense, che ci chiedono , a noi di Positanonews, dove posso fare il bagno con i miei bambini che ancora non hanno visto il mare?

La domanda la giriamo agli amministratori, confidiamo nella Grande Onda in questa battaglia graduale, intanto permettere a tutti, proprio tutti, i residenti della Penisola sorrentina di farsi il bagno, almeno questo, poi, ovviamente , recuperare i diritti per tutti, ma, sperando di non essere fraintesi, ci si stringe al cuore vedere una famigliola della Penisola che non può andare a mare nel proprio paese non trovando posti neanche in quelli limitrofi di quello che dovrebbe essere un comune unico.

Ora la Grande Onda , che Positanonews sosterrà in questa battaglia, cerchi di fare richieste documentali che siano agli atti di tutti gli enti preposti contemperando sia gli interessi dei privati , che nessuno vuole criminalizzare, con gli interessi della collettività.

E’ tristissimo che le famiglie con i bambini della Penisola non possano andare a mare e nessuno fa niente.