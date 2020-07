Massa Lubrense sicura, arriva il 118 in sosta. Balducelli: “Fondamentale accorciare i tempi di intervento”

Anche per questa estate l’ambulanza del 118 staziona a Massa Lubrense. Il servizio, sarà attivato nei prossimi giorni in attuazione della disposizione della direttrice del distretto sanitario Grazia Formisano che ha ottenuto il nulla osta dalla direzione generale, del direttore sanitario e del responsabile del servizio 118 dell’ASL3. La presenza dell’ambulanza del 118 è stata sollecitata dal sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli. L’intento dell’Amministrazione Comunale di Massa Lubrense e dei vertici dell’ASL3 è quello di accorciare i tempi di soccorso durante il periodo estivo, che è il momento in cui il traffico in Costiera sorrentina è più intenso. L’ambulanza stazionerà nei pressi del poliambulatorio ASL di via Roma nelle ore diurne, pronta a partire in caso di emergenza. Considerato che lo stazionamento dei mezzi del 118 è ordinariamente quello dei locali del distretto sanitario di Sant’Agnello, i mezzi di soccorso in caso di emergenza devono attraversare Sorrento prima di arrivare a Massa Lubrense. Un notevole risparmio di tempo che si aggiunge anche al fatto che il comune posto all’estremo della Penisola Sorrentina ha un

territorio vastissimo. Da queste considerazioni evidenziate dal Comune di Massa Lubrense è scaturita la decisione dei vertici della direzione sanitaria del distretto e della direzione generale. L’ambulanza avrà un’area di sosta riservata in via Roma e l’equipe del 118 avrà la sua base logistica nei locali del Poliambulatorio ASL di via Roma 33. Soddisfatto il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli: “Accorciare i tempi di intervento del 118 è una priorità che ha trovato nella direzione sanitaria del nostro Distretto e nei vertici dell’ ASL3 SUD immediato ascolto. Questo primo obiettivo unito alle campagne di screening avviate prima dell’emergenza COVID sono solo due esempi della collaborazione interistituzionale che abbiamo avviato con l’ASL3. Questa linea di azione è stata sancita con il protocollo di intesa BEN/ESSERE IN COMUNE che mette al centro la collaborazione tra il Servizio Sanitario ed il Comune di Massa Lubrense al fine di assicurare la salute del cittadino. Di tutto questo sono grato alla direttrice del distretto sanitario Grazia Formisano ed ai responsabili aziendali dell’ASL3 SUD”.