Massa Lubrense. Si è spento Raffaele De Gregorio, di 56 anni: il saluto di Lello Acone.

Ciao Raffaele, Angelo tra gli Angeli

Da queste pagine, allora, la nostra partecipazione al dolore immenso che ha colpito la famiglia De Gregorio per la perdita del caro marito, papà e figlio Raffaele de Gregorio, contitolare della EDILSUD, noto a Tutti come Angelo, volato in cielo quest’oggi dopo aver vissuto una vita intera dedicata alla famiglia ed al lavoro e dopo aver combattuto eroicamente contro la malattia che Lo ha colpito.

Ai congiunti tutti, distrutti dal dolore, in particolare, alla adorata moglie Clementina, alle care figlie Rosa e Giusy, alla mamma, ai fratelli Rosario, Annalisa e Luigi, ai suoceri ed ai cognati le sentite condoglianze, mie, della mia famiglia e di Tutti i miei Visitatori mentre per il caro Raffaele, già Angelo quest’oggi la nostra preghiera. Ciao Raffaele!

La cerimonia funebre stasera all’arrivo della salma alle 20,00 nel Campetto Parrocchiale di Schiazzano.

Grazie alla Zarrella e Starace perchè ci dà la possibilità, quando non possiamo uscire per qualsivoglia motivo di casa, di venire a conoscenza della nascita al Cielo di un nostro Amico, Conoscente o Parente e di recitare una preghiera per la Sua Anima ed abbracciare virtualmente i congiunti