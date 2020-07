Massa Lubrense si aggiudica il finanziamento per la realizzazione dei centri estivi 2020. Ecco il bando ed il modello per la domanda

Anche il Comune di Massa Lubrense – come si legge sulla pagina Facebook dell’Ente – si aggiudica il finanziamento per la realizzazione dei centri estivi per l’estate 2020 stanziato dal Governo centrale. L’assessore alle politiche sociali Giovanna Staiano ha reso noto: “Sono felice che il Governo accogliendo la nostra richiesta ci ha riconosciuto un finanziamento di circa Euro 41.000 al fine di realizzare centri estivi ricreativi per i ragazzi. Purtroppo, a causa delle note problematiche relative al Covid, non abbiamo potuto organizzare la tradizionale colonia marina, in quanto il servizio trasporto ci è stato vietato, ma nella consapevolezza che i bambini e i ragazzi sono stati tra quelli che maggiormente hanno sofferto durante il periodo del lock-down, abbiamo ritenuto doveroso provare ad offrirgli una opportunità di relazione, di gioco e svago e sono certa che tante famiglie sapranno cogliere questa possibilità, restando anche una valida forma di accudimento laddove entrambi genitori sono professionalmente impegnati. Abbiamo esteso il limite di età dagli 11 ai 13 anni e il progetto prevede piscina, laboratori, tornei sportivi, con possibilità di pranzo e ulteriori attività laboratoriali pomeridiane. Una formula progettuale innovativa che sono certa saprà dare gioia e allegria ai tanti bambini che vi parteciperanno. Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio Politiche Sociali al numero 081/5339449”.

Clicca sul link per il bando ed il modello di domanda https://tinyurl.com/y77r997u