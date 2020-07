Massa Lubrense si aggiudica il finanziamento per 40 mila euro per i centri estivi. Anche il Comune di Massa Lubrense si aggiudica il finanziamento per la realizzazione dei centri estivi per l’estate 2020 stanziato dal Governo centrale. “Sono felice – ha detto l’assessore alle politiche sociali Giovanna Staiano – che il Governo accogliendo la nostra richiesta ci ha riconosciuto un finanziamento di circa 41.000 euro al fine di realizzare centri estivi ricreativi per ragazzi. Purtroppo, a causa delle note problematiche relative al Covid, non abbiamo potuto organizzare la tradizionale colonia marina, in quanto il servizio trasporto ci è stato vietato, ma nella consapevolezza che i bambini e i ragazzi sono stati tra quelli che maggiormente hanno sofferto durante il periodo del lock-down, abbiamo ritenuto doveroso provare ad offrirgli una opportunità di relazione, di gioco e svago e sono certa che tante famiglie sapranno cogliere questa possibilità, restando anche una valida forma di accudimento laddove entrambi i genitori sono professionalmente impegnati. Abbiamo esteso il limite di età dagli undici ai tredici anni ed il progetto prevede piscina, laboratori, tornei sportivi, con possibilità di pranzo e ulteriori attività laboratoriali pomeridiane”.