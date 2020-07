Massa Lubrense: pronto un appalto da 800 mila euro per Marina della Lobra, del Cantone e Puolo

In appalto i lavori di riqualificazione di Marina della Lobra, Puolo e Marina del Cantone. 777 mila euro per le tre marine provenienti dai fondi FEAMP, i fondi per la pesca dell’Unione Europea e della Regione Campania. Il termine di presentazione delle offerte è previsto per il 20 agosto e per il prossimo autunno è previsto l’inizio dei lavori. La procedura di gara è stata avviata dal settore lavori pubblici del Comune diretto dall’ingegnere Antonio Provvisiero.

Nel dettaglio 556 mila euro saranno spesi a Marina della Lobra, 93 mila euro a Puolo e 130 mila euro per Marina del Cantone.

Saranno adeguati i punti di sbarco del pescato ma attraverso i fondi europei erogati dalla Regione Campania saranno effettuati una serie di interventi di riqualificazione dei tre borghi marinari come la creazione di servizi igienici ed il miglioramento della accessibilità delle aree.

“Dopo la destinazione delle aree e la regolamentazione delle attività a Marina Lobra con il decreto della Regione Campania, la progettazione degli interventi, la vittoria del bando ed il parere favorevole della Soprintendenza, passiamo alla fase dell’appalto e contiamo in autunno di iniziare e concludere i lavori finanziati con i fondo europei e regionali per la pesca -dichiara Lorenzo Balducelli sindaco di Massa Lubrense- a Puolo, Marina della Lobra e Marina del Cantone. Verranno effettuati lavori importanti per dare finalmente delle risposte agli operatori della zona ed ai tanti concittadini e turisti che visitano le tre marine. Oltre ai lavori appaltati il nostro impegno continua per le tre marine. In questi giorni è stato installato il nuovo impianto di pubblica illuminazione al molo di Fontanelle a Marina Lobra. Sono stai ultimati i lavori al manto stradale lungo la via Vincenzo Maggio, contiamo di appaltare i lavori di riqualificazione della Nerano-Marina del Cantone con un finanziamento della Regione Campania di oltre 500.000 euro. Inoltre sono in completamento i lavori per il nuovo impianto a led lungo il litorale di Puolo”.