Massa Lubrense. Problema rifiuti, il sindaco Balducelli: ” installeremo una telecamera ed un impianto a led di illuminazione per scoraggiare i malintenzionati”

A Massa Lubrense è stata segnalata dalla Capitaneria di Porto la presenza di rifiuti a Marina Della Lobra. Il sindaco Balducelli chiarisce i provvedimenti che verranno adottati a tal riguardo: “A seguito della segnalazione l’assessorato all’ecologia ha allertato Terra delle Sirene che ha rimosso subito i rifiuti. Mi duole constatare che l’abbandono sconsiderato di rifiuti da parte di incivili al molo di Fontanelle sia stato associato ad una lodevole iniziativa quale la pulizia del Miglio Blu, promossa da istituzioni come la Capitaneria il Comune, l’Area Marina Protetta e varie associazioni ambientaliste come Marevivo e Fondali Campania e la presenza operosa di disabili accompagnati dalla Cooperativa Alma. Quasi che i rifiuti fossero stati spostati dal Miglio Blu alla Banchina di Fontanelle!!! Una cosa assolutamente inverosimile data la distanza dei luoghi e l’accesso al molo di Fontanelle che avviene attraverso una lunga scala. A parte questo dispiacere per l’accostamento fuori luogo tra i due fatti, avvenuti tra l’altro ad un mese di distanza, voglio informare che nella stessa giornata di ieri sono stati sensibilizzati i vari operatori della zona. Inoltre all’intensificazione dei controlli seguirà l’installazione di una telecamera mobile di sorveglianza come già avvenuto in altre zone del territorio. Tra l’altro in questi giorni proprio alla banchina di Fontanelle abbiamo installato il nuovo impianto a led di pubblica illuminazione che certamente dovrebbe scoraggiare i malintenzionati. Sono fiducioso che il senso civico prevarrà. E’ un impegno che tutti dobbiamo prendere”.