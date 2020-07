Massa Lubrense. Oggi l’udienza del processo Punta Campanella, WWF parte civile. Nella giornata di oggi lunedì 6 luglio 2020, alle ore 12.00, si terrà una nuova udienza penale presso il Tribunale di Torre Annunziata, per il processo di Punta Campanella di cui il WWF è parte civile. E’ prevista l’escussione del perito di parte degli imputati (Schiazzano/Passarelli) che ha chiesto un paio d’ore per mostrare slides a dimostrazione della tesi difensiva. Intanto, Passarelli è stato oggetto di recente di interdittiva antimafia col blocco degli appalti della ditta in tutta Italia.