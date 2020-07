Massa Lubrense, modalità di accesso alle spiagge libere: ecco alcuni chiarimenti

Sulle modalià di accesso alle spiagge libere è necessario fornire qualche chiarimento, e ciò anche per le sollecitazioni che ci arrivano da molti cittadini non residenti a Massa Lubrense che hanno deciso di soggiornare per alcuni giorni nella nostra meravigliosa terra. Nella consapevolezza che ci troviamo ancora in un periodo difficile dove è necessaria la collaborazione di ogni uno di noi, per poter consentire a tutti di vivere un pezzettino di normalità, laddove l’emergenza sanitaria è ancora forte, tanto da spingere gli enti sovraordinati a prorogarla sino al 31 ottobre 2020, si precisa quanto innanzi.

Ciò detto, in primo luogo si evidenzia la possibilità a partire da giovedì 30 luglio, per i cittadini residenti, di accedere alle spiagge libere tre volte alla settimana, con le medesime modalità di prenotazione e cioè tramite portale del Parco Marino.I turisti, non residenti, oltre a poter accedere a tutti gli stabilimenti titolari di concessione, contattandoli direttamente, possono accedere alle seguenti spiagge libere, sempre tramite prenotazioni: Ieranto, Crapolla, spiaggia del pontile Cantone e spiaggia libera gestita da bagni da Mimì, sulle dette spiagge, si precisa, non è possibile noleggiare attrezzatura(ombrelloni, lettini e sdraio).

A seguito di continui monitoraggi e sopralluoghi, si è valutata,l’opportunità di aumentare il numero delle postazioni, laddove possibile, e ciò anche in considerazione che diversi cittadini, purtroppo, in alcuni casi prenotano, ma poi non accedono alla spiaggia per impedimenti improvvisi e comunque non tempestivamente comunicati al Parco Marino, l’intento è di ridurre al massimo il disagio dei cittadini nel vedersi limitata la libertà di accedere ad un bene comune, e per molti essenziali per motivi di salute, quale è il mare.

A tal proposito si ribadisce, altresì, che ogni sforzo è stato compiuto per tutelare le fasce più deboli confermando la opportunità per i disabili di prenotare telefonicamente tramite Parco Marino 4 ingressi settimanali e per gli anziani di accedere le ore mattutine a tutte le spiagge libere senza alcuna prenotazione. L’amministrazione tutta è costantemente a lavoro, unitamente allo staff del Parco Marino per raccogliere ogni sollecitazione, ogni richiesta di chiarimento, assicurando la massima trasparenza e imparzialità alla procedura di prenotazione e pertanto pari opportunità ad ogni cittadino massese.

Nel contempo, non dimentichiamo di essere un paese turistico e che abbiamo una discreta presenza di turisti per i quali, per quanto possibile, continueremo a mostrarci accoglienti e inclusivi, nella speranza di poterci lasciare quanto prima questo terribile periodo alle spalle e condividere con chiunque lo vorrà le bellezze paesaggistiche e naturalistiche della nostra straordinaria terra”.

L’assessore al turismo e alle politiche sociali

Giovanna Staiano

Si allega l’elenco delle spiagge libere dove è possibile per residenti avere postazioni con attrezzature (sdraio, lettino o ombrellone) e relativo costo. Ogni postazione, composta da due lettini e un ombrellone, può essere occupata da due adulti e tre bambini.

Chiaia 18 postazioni-2 euro per ogni singola attrezzatura

San Montano 50 postazioni-attrezzatura gratuita

Perla 18 postazioni-2 euro per ogni singola attrezzatura

Lido Amare 8 postazioni-attrezzature gratuite

Spiaggia dei tedeschi 10 postazioni-2 euro per ogni singola attrezzatura

Spiaggia di Mitigliano 10 postazioni-attrezzature gratuite

Spiaggia Arenile Puolo 26 postazioni-attrezzature gratuite

Spiaggia Fico Puolo 12 postazioni-attrezzature gratuite

Recommone 8 postazioni-2 euro per ogni singola attrezzatura

Spiaggia libera lato Cantuccio 15 postazioni-2 euro per ogni singola attrezzatura

Sulle seguenti spiagge libere non è possibile avere attrezzature e sono presenti le seguenti postazioni:

Crapolla 10 postazioni

Ieranto 30 postazioni

Spiaggia libera pontile Cantone 16 postazioni

Spiaggia libera bagni da Mimi 10 postazioni