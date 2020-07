Massa Lubrense. Mario Gargiulo premiato sul podio del Gran Premio di Ungheria di Formula 2

Massa Lubrense. Il giovane Mario Gargiulo, della città della penisola sorrentina, è salito sul podio del Gran Premio di Ungheria di Formula 2 per essere premiato come ingegnere di pista del prestigioso team Prema Racing. Un bel riconoscimento per Massa Lubrense e per il giovane Mario arrivano anche i complimento del sindaco Lorenzo Balducelli per il traguardo raggiunto. Ed anche noi di Positanonews desideriamo rallegrarci con lui per questo meritato riconoscimento.