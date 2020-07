Massa Lubrense. Lo sfogo di una cittadina: “Sant’Agata durante la notte diventa terra di nessuno”

Massa Lubrense. Vogliamo condividere lo sfogo di una cittadina reso pubblico attraverso i social. Ecco il post pubblicato su Facebook: “Mai avrei pensato di dirlo ma adesso sono davvero esausta. Credo che Sant’Agata sia diventata terra di nessuno durante la notte. Alcool e droga, agli occhi dei ragazzi e dei gestori di attività di somministrazione di bevande alcoliche, sono diventati sinonimo di ‘divertimento’. Sono sempre stata e continuerò ad essere una di quelle persone che vuole uscire, divertirsi, bere e fare l’alba ma questo però comporta avere sempre rispetto per gli altri. Quando questo viene a mancare, allore non è più un diritto lecito quello di bere un bicchiere in più o di farsi una canna”.