Massa Lubrense, il sindaco annuncia un nuovo contagio: era già in isolamento

Massa Lubrense, il sindaco Lorenzo Balducelli annuncia tramite un post sui social il nuovo caso di covid-19, appartenente agli altri contagiati. Di seguito il post del primo cittadino.

Il Dipartimento di prevenzione dell’ASL Napoli 3Sud ha ricostruito i contatti delle persone risultate positive qualche giorno fa a Massa Lubrense. Ha effettuato, solo a Massa, 30 tamponi.

Dalle analisi di laboratorio 29 sono risultati negativi e uno positivo.

Si tratta di un familiare, già in isolamento, di uno dei contagiati.

Non abbassiamo la guardia, siamo chiamati tutti a contrastare con la prevenzione la diffusione del virus. I nostri comportamenti responsabili e l’osservanza delle regole di distanziamento e di protezione, con le mascherine negli ambienti chiusi, sono gli strumenti che siamo chiamati ad usare per salvaguardare la nostra salute e quella degli altri.