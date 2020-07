Massa Lubrense. Il dj Steve Aoki alla Conca del Sogno a Nerano. Dopo il periodo di forzato lock down che ha visto i cittadini italiani costretti nelle proprie abitazioni e con la possibilità di uscirvi soltanto per motivi improrogabili, salute e lavoro, in questa nuova fase, caratterizzata da più libertà, nonostante le varie regole da seguire per limitare quanto più possibile il contagio da Coronavirus, la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina sono scelte da molte persone, VIP e non, come mete nelle quali trascorrere ore o giorni di relax.

Tra queste, il dj e produttore discografico statunitense di origini giapponesi Steve Aoki, ha deciso di trascorrere il suo tempo in Penisola Sorrentina, mangiando al Ristorante La Conca del Sogno a Nerano, in Costiera Amalfitana.

Nato a Miami e cresciuto a Newport Beach (California), è il terzo figlio del wrestler giapponese Rocky Aoki e Chizuru Kobayashi. Ha due fratelli più grandi, la sorella di nome Kana (che ora è conosciuta come “Grace”) e il fratello Kevin. Ha anche tre fratellastri: il fratellastro Kyle e le sorellastre Echo e Devon (quest’ultima modella). Aoki ha frequentato l’University of California di Santa Barbara e si è laureato in due campi, una laurea in Studio del Femminismo e l’altra in Sociologia. Al college, ha prodotto dischi fai-da-te e fatto concerti underground.

A soli 20 anni, nel 1996, Aoki crea l’etichetta discografica Dim Mak Records, nome derivato da una delle mosse del suo eroe d’infanzia, Bruce Lee. È stato anche in numerose band, tra cui i This Machine Kills, con i quali ha pubblicato due album su etichetta Ebullition: Esperanza e The Fire Next Time. L’etichetta ha recentemente commercializzato la musica di altri artisti electro house come MSTRKRFT, The Bloody Beetroots, Klaxons, Scanner, Whitey, Mystery Jets e Mustard Pimp. Ha anche collaborato con Blake Miller per il progetto Weird Science.

A partire dal 2008 Aoki ha iniziato a produrre in proprio e ha iniziato con un remix dei Duran Duran per il loro secondo singolo nel Regno Unito. Ha remixato molti brani di artisti musicali, quali Drake, Lenny Kravitz, Bloc Party, Snoop Dogg, Robin Thicke, SPA, Timbaland e Kid Cudi. L’album di debutto, Pillowface and His Airplane Chronicles, è stato pubblicato nel gennaio 2008.