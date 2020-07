Massa Lubrense e Sorrento. Sequestro di pesce in pescheria e 2 ristoranti. Si tratta di una pescheria a Massa per 5,2 quintali e 2 ristoranti a Sorrento. Pesce di dubbia provenienza, cioè senza etichettatura. Il sequestro ieri alla vigilia del week end, denunciatoanche un ristoratore di Marina Piccola per frode perché proponeva pesce congelato come fresco. Gli uomini della Capitaneria di Porto guidati da Ivan Savarese hanno anche portato avanti la delicata inchiesta sulle vongole contaminate del Sarno fra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata subendo anche minacce.