Massa Lubrense, Diego Corace sarà coordinatore Sita per Penisola sorrentina, Costiera amalfitana e Monti Lattari

Un nuovo importantissimo ruolo per Diego Corace, sindacalista e dipendente della Sita sud, il quale ricoprirà l’incarico di coordinatore per quanto riguarda il territorio della Costiera amalfitana, della penisola sorrentina e dei Monti Lattari, oltre al gruppo di Gragnano.

Agorà ha pubblicato una intervista a Corace, il quale ha raccontato come dopo vent’anni sia riuscito ad ottenere un ruolo così importante: “Sono fiero e orgoglioso del mio lavoro e di continuare a difendere i lavoratori – ha dichiarato – L’azienda ha piena fiducia nei miei confronti e mi fa interfacciare con tutte le istituzioni, lasciandomi gestire il personale.

Il mio impegno non cesserà mai, anche perché amo questo posto… Ci sono ancora molte cose da fare, la SITA dà lavoro a molte famiglie e garantisce la mobilità a molti pendolari, lavoratori e studenti”.

Queste altre parole di Diego, affidate a Facebook:

“Il mio impegno verso gli amici, i colleghi, la società e l’utenza non cesserà mai. Ho ancora tanta voglia di fare e continuare a mettermi in discussione. Ci sono ancora tante iniziative da intraprendere pertanto, resto a disposizione di coloro che come me, mettono da parte i propri interessi per favorire la società civile”.