Massa Lubrense, controlli dei NAS: sequestro in una pescheria

Controlli ad opera dei Carabinieri del NAS in Penisola Sorrentina. Questa mattina a Sant’Agata sui Due Golfi, frazione più estesa del comune di Massa Lubrense, c’è stata un ispezione in una pescheria della zona, dove in seguito alle verifiche è stato sottoposto a sequestro l’intero pescato.

Napoli e provincia sono stati sottoposti a controlli a tappeto, da parte del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, che in questi giorni hanno sequestrato, tra l’altro, circa 800 chili di alimenti irregolari, 72 litri di vino e 2400 mascherine di protezione anti contagio.

Molteplici sono state le attività oggetto di controlli: le merci e gli alimenti laboratori, supermercati, mini-market e farmacie sono state sottoposte a sequestro, con alcune aziende che hanno ricevuto anche sanzioni per carenze strutturali. Decine sono le attività ispezionate nella sola città di Napoli.