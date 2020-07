Massa Lubrense, cittadina positiva per errore. Il sindaco ad Abbac: “Critiche non ci riguardano”

Il sindaco Lorenzo Balducelli in risposta alla nota diffusa dall’Abbac, l’associazione delle strutture extralberghiere che ha attaccato l’operato degli addetti agli scavi di Ercolano e dei caschi bianchi del Comune costiero perché la donna sarebbe rimasta “traumatizzata” dal trattamento ricevuto.

“Mi sono sembrate ingenerose le critiche rivolte anche verso l’operato della Polizia Municipale e del Comune di Massa Lubrense circa la vicenda della turista con temperatura corporea alta poi risultata negativa al tampone”

“Premesso che non conosco quanto accaduto presso gli scavi di Ercolano, conosco invece molto bene quello che è accaduto a Massa Lubrense – precisa il primo cittadino -. Abbiamo fatto in modo che il tampone fosse effettuato nel più breve tempo possibile. La Polizia Municipale ha fornito la massima assistenza alla famiglia della turista che non ha mostrato nessun segno di insofferenza nei confronti del nostro personale.

L’isolamento è durato meno di una giornata, il tampone è stato lavorato in poche ore ed abbiamo comunicato tempestivamente l’esito negativo. Un esempio di efficienza. Nei nostri confronti le critiche di una associazione di categoria sono ingenerose e non ci riguardano”.