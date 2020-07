Massa Lubrense. Atto gravissimo ai danni della gattina Grace

IL WWF DENUNCIA UN FATTO GRAVISSIMO AD OPERA DI INQUALIFICABILI INCIVILI

ACCADUTO IN LOCALITÀ TORCA A MASSA LUBRENSE

La protagonista è una dolce gattina di 10 anni di nome Grace, curata con affetto dal suo padrone, insieme ai suoi due figli e ad un’altra gattina randagia salvata dalla strada. Tale gattina ha subito un vile attentato.

Da oltre due mesi il proprietario notava che la bestiolina deperiva di giorno in giorno e, nonostante varie cure, non accennava a migliorare. Finchè attraverso una radiografia effettuata dal veterinario si è scoperta la causa: nel suo corpo sono apparsi evidenziati dall’esame a raggi x decine di pallini di piombo!!! La gatta, secondo il veterinario, è stata colpita dal basso verso l’alto da una rosa di pallini esplosa da un fucile da caccia.

“Sono fermamente convinto – ci racconta Marco il proprietario della micia – che tale gesto vigliacco, frutto di becera ignoranza, non sia casuale, avvenuto per un colpo di un cacciatore che ha mancato il bersaglio, colpendo, al posto del volatile di turno, un innocuo felino. Credo di conoscere il colpevole, credo che abbia agito per eliminare un essere ritenuto fastidioso, senza rendersi conto che gli animali domestici sono tutelati dalle nostre leggi.”

Ma come scrisse Pier Paolo Pasolini, in un famoso articolo apparso su “Il Corriere della Sera” il 14 novembre 1974″: “lo so, ma non ho le prove”.

Quel che è certo è che quanto accaduto è il frutto della mancanza di sensibilità verso il mondo animale che matura tra scarti della società e illegalità latente.

Il proprietario su consiglio del WWF ha inoltrato esposto denuncia contro ignoti alle autorità competenti, nella speranza che individuino il colpevole del vile gesto probabilmente nelle adiacenze stesse del giardino dove la micia era solita passeggiare.

“E’ una storia di “ordinaria” crudeltà gratuita a danno di esseri indifesi – dichiara Claudio d’Esposito presidente del WWF Terre del Tirreno – un triste copione di intolleranza nei confronti di tali creature che si ripete, ahimè, in Penisola sorrentina. Non siamo certi che la gattina riuscirà a sopravvivere, perché l’intossicazione da piombo ha investito anche i polmoni, ma è importante che anche questa storia vada raccontata per far conoscere cosa accade! Di fatto qualcuno armato ha deliberatamente o per sbaglio (?) rivolto la sua arma contro un animale domestico, reiterando nella sua condotta una serie di gravi reati! Ci si pone a questo punto il serio problema della capacità mentale di tanti che posseggono fucili da caccia a casa. Ci auguriamo di cuore che la micia possa farcela… e non possiamo che esprimere tutto il nostro disgusto per tale vile atto.”