Massa Lubrense, ancora vandali a Nerano contro le auto parcheggiate

Si è verificato un nuovo atto vandalico a Nerano contro auto in sosta che è stata graffiata su entrambi i lati in un momento così difficile questi episodi incivili non aiutano il turismo e l’ immagine della costiera da sempre metà di molti turisti, ancora un episodio non giustificabile verso i turisti che hanno fatto una denuncia contro ignoti presso i carabinieri, si spera che le autorità comunali e di polizia possano svolgere indagini per fermare questi episodi che niente hanno a che fare con la popolazione ospitale e gentile del comune di Massa Lubrense.