Massa Lubrense. Al via le richieste per l’assegnazione dei loculi nel cimitero comunale di San Liberatore

Massa Lubrense. Il Comune rende noto che, con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 16 luglio 2020, è stato stabilito di procedere all’assegnazione dei nuovi loculi realizzati nel cimitero comunale di San Liberatore. Si tratta di 59 loculi per ossario e 5 loculi per tumulazione e/o ossario che, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.C.C. n. 128 del 13 dicembre 1993, saranno assegnati per ordine progressivo delle sepolture ed osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La durata della concessione è fissata in anni 50 ed il prezzo, come da D.C.C. n. 2 del 30 marzo 2019, è pari a € 3.000,00 per gli ossari ed € 9.000,00 per i loculi di tumulazione e/o ossario.

Su richiesta degli assegnatari è prevista la rateizzazione degli importi di cui sopra in massimo tre rate mensili da corrispondere entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Chiunque sia interessato all’assegnazione dei suddetti loculi può presentare richiesta indirizzata al Comune di Massa Lubrense, 6° Servizio, Manutenzione-Protezione Civile-Servizi Cimiteriali, entro il 5 agosto 2020. Le richieste che perverranno anche oltre tale data saranno valutate previa verifica di eventuale disponibilità di loculi non ancora assegnati.