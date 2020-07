Malore sulla spiaggia di Maiori: uomo rianimato da un’intervento della Croce Rossa. Poco fa , verso mezzogiorno, a Maiori, in Costiera Amalfitana, si è reso necessario un intervento da parte della Croce Rossa. Un bagnante, infatti, è stato colpito da un infarto ed il personale medico del 118 e volontario della Croce Rossa, giunto immediatamente sul luogo, ha praticato una serie di massaggi cardiaci per rianimare l’uomo.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale ed i Carabinieri.

L’uomo per fortuna si è salvato, ma ci si chiede quando la Regione Campania e l’Asl da Salerno attiveranno i presidi d’emergenza sulle spiagge in Costiera amalfitana e l’idrovolante in Costa d’ Amalfi ?