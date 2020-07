Maiori, un ascensore per Palazzo Mezzacapo: il 18 luglio la presentazione

Un’opera volta a favorire l’accessibilità e la fruibilità allo storico Palazzo Mezzacapo e a garantire un ulteriore servizio ai cittadini e ai turisti.

È stato ultimato e sara’ consegnato alla Città il prossimo sabato 18 luglio, l’ascensore che permetterà di accedere alla Biblioteca comunale, alle sale espositive e allo splendido Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo, sede di rappresentanza per cerimonie istituzionali, riunioni del Consiglio Comunale nonché luogo d’immenso fascino che ospita matrimoni e importanti eventi culturali.

La realizzazione di questo ascensore, attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, rappresenta un apporto ulteriore alla città, ai disabili, alle persone più anziane e ai bambini.

Un importante obiettivo che si aggiunge ai tanti interventi in corso per il miglioramento e lo sviluppo della città.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà alle ore 19:30 e seguirà, alle ore 20:00, l’apertura della XII edizione di Arte nel Palazzo, l’appuntamento estivo, ormai consolidato, con l’arte contemporanea, promosso da Bellarte e curato da Angelo Criscuoli. Fino al 16 agosto 2020 si potranno ammirare, nell’incantevole cornice di Palazzo Mezzacapo, oltre cinquanta capolavori di artisti contemporanei di fama nazionale e internazionale: un incontro tra arte, storia e bellezza da non perdere.