Maiori. Strade non spazzate, la denuncia fotografica di Valentino Fiorillo

Maiori ( Salerno ) . Certo è che Valentino Fiorillo se non continua la carriera politica ha un futuro come fotoreporter

“Qualche giorno fa, dalle sue pagine facebook, la Miramare ci ha minacciato di multe se non usiamo i sacchetti codificati che per due anni e mezzo non hanno distribuito. Bene. In queste foto si vedono solo alcune zone che, come tante altre, non vengono spazzate da settimane. Ebbene, limitandoci a queste foto, da contratto via Campo e via Capitolo dovrebbero essere spazzate 3 volte a settimana, via Castello, oggi una jungla, ogni 15 giorni.

Anche gli arbusti delle scuole di Via Capitolo dovrebbero essere regolarmente potate; come si può ben vedere, il marciapiede è impraticabile

Adesso ci chiediamo: saranno multati come.da contratto? Con quale coraggio chiedono sanzioni a carico dei cittadini che continuano a pagare?

Immaginiamo che quando andranno a pulire e potare ci rallegreranno con i soliti reportage fotografici dove l’ordinario diventa straordinario”