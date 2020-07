Maiori sotto choc per la morte del bagnante. Si poteva salvare? Questa la domanda nella cittadina della Costiera amalfitana. Il caldo avrà avuto il suo ruolo, l’afa in costa d’ Amalfi si è sentita . Anche se non si hanno ancora tutti i riscontri medici, è appurato che si sia trattato di infarto. E’ stato fatto il possibile per soccorrerlo. Ma ci si chiede anche se non sia il caso di far attivare l’emergenza sanitaria estivo da Positano a Vietri sul mare, servizio che l’ASL Salerno ancora non ha appaltato.

Foto e video di Positanonews da Valeria Civale