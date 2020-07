Maiori. Sequestrato ponte installato senza autorizzazione a Erchie. I Carabinieri della Compagnia di Amalfi e la Polizia Locale di Maiori, nell’ambito di mirati controlli volti a contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio nella frazione di Erchie di Maiori, hanno sequestrato un ponticello in acciaio posto sul ruscello San Nicola, installato senza autorizzazioni, che serviva a collegare via Marina con via Capotomolo.

Le forze di polizia sono intervenute in pieno giorno, nella flagranza del reato, mentre alcune persone stavano installando il manufatto, della lunghezza di 5 metri ed avente una struttura composta da travi e grate sul calpestio e balaustre laterali in ferro.

Attualmente il tutto è stato posto in sequestro in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria di Salerno. Nella circostanza sono anche state denunciate in stato di libertà 3 persone, che risponderanno di quanto commesso.