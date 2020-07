Maiori. Sequestrata la passerella in cemento sulla spiaggia di Erchie. Dopo il sequestro del ponticello in acciaio sul ruscello San Nicola installato senza autorizzazioni, continuano i blitz per la tutela dei beni paesaggistici ed ambientali in Costiera Amalfitana.

In collaborazione con la Capitaneria di porto di Salerno, gli uomini dell’Ufficio locale marittimo Guardia Costiera di Cetara, guidati dal comandante Alfonso Raiola hanno eseguito su ordine della Procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno il sequestro preventivo di una passerella pedonale di cemento armato, priva dei necessari titoli autorizzativi.

Un settantenne è stato, dunque, denunciato: dovrà rispondere di reati in materia ambientale paesaggistica e demaniali.