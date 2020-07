Maiori. Salvata una barca in balia del vento al largo di Capo d’Orso. Questa mattina, a Maiori, in Costiera Amalfitana, è stata salvata una barca al largo di Capo d’Orso. La piccola imbarcazione ha riscontrato un’avaria al motore finendo in balia del vento e, in pochissimo tempo, è stata trascinata dalle correnti in mare aperto. E’ stato necessario l’intervento della polizia: gli agenti, infatti, diretti dal Vice Questore, dott.sa Giuseppina Sessa, notato il natante in difficoltà, hanno raggiunto con gli acquascooter l’imbarcazione ed i suoi due occupanti, che sono stati poi trainati fino al vicino porto di Cetara.