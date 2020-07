Maiori, #Ricominciodate: ecco la graduatoria per le borse lavoro. Perché non è stata pubblicata?

Nel mese scorso il sindaco Antonio Capone annunciava un bando per 30 borse lavoro, per il progetto “#Ricominciodate Ripartiamo Insieme Sicuri”, destinato alle persone con difficoltà socio-economiche per l’emergenza Covid-19. A distanza di un mese, pubblichiamo la graduatoria delle trenta persone selezionate per svolgere le attività sul territorio comunale dal 22 giugno al 22 settembre (sotto).

Con determina del settore amministrativo (n. 570), datata 19 giugno, risulta approvata la graduatoria e l’impegno di spesa da € 89.175,61 dopo che il primo cittadino aveva riferito di stanziamento di 100mila euro del Fondo di Solidarietà: € 24.412,50 sono imputate dal bilancio di previsione 2020/2022, oltre ad altre spese accessorie e per assicurare i lavoratori.

Per completezza di cronaca, non abbiamo trovato pubblicata la graduatoria degli ammessi sul sito dell’Ente (come indica invece la determina). Come indicato dal programma, le attività nella cittadina costiera sono già iniziate: coloro che usufriranno dei 600 euro dovendo svolgere per 30 giorni quattro ore lavorative giornaliere, da impiegare su spiagge e mare, il parco giochi del lungomare Amendola, i giardini di Palazzo Mezzacapo, i bagni pubblici e la manutenzione e tutela del decoro urbano.

La graduatoria

Gli ammessi sono identificati per il numero di domanda presentata a Protocollo nella data indicata (il bando scadeva il 15 giugno, ndr).