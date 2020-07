Maiori piange la scomparsa di Maria Amato della “Pasticceria Trieste”

Maiori in lutto per la morte di Maria Amato, entrata nel cuore dei cittadini per l’amore e la passione con cui gestiva la sua “Pasticceria Trieste”, una delle attività storiche della città della costiera amalfitana, regalando a grandi e bambini momenti di dolcezza. A darne il doloroso annuncio i nipoti Antonio, Luigi, Irene, Tommaso, Salvatore ed Anna insieme a tutti i suoi familiari. Il rito funebre si celebrerà domani, venerdì 24 luglio alle ore 17.00, partendo dalla casa dell’estinta al Corso Reginna 108 per la Collegiata di S. Maria a Mare.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.