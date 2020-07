Maiori, paura in acqua: donna rischia di annegare

Paura in mare a Maiori, dove una donna ha rischiato di annegare mentre si godeva lo splendido mare della Diva Costa. La malcapitata è stata prontamente salvata dai ragazzi del lido Paradise Beach che, dopo essersi fiondati in acqua, sono riusciti a riportarla a riva per consentire i soccorsi del 118 che nel frattempo avevano raggiunto la spiaggia.

Fortunatamente la donna, nonostante abbia ingerito una grande quantità d’acqua, è fuori pericolo di vita.