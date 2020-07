Maiori. Migliorano le condizioni dell’uomo che ieri era stato colto da infarto sulla spiaggia

Maiori. Sta meglio l’uomo che ieri era stato colpito da un infarto mentre era in spiaggia, immediatamente soccorso da un’infermiera che si trovava sul posto e che ha gli ha praticato un massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo del personale sanitario della Croce Rossa e del 118.

Il Comune di Maiori, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica: “La persona soccorsa ieri in spiaggia si sta fortunatamente riprendendo. Oltre al personale medico e volontario della Croce Rossa, vitale è stato l’intervento istantaneo di alcuni professionisti presenti fortunatamente in spiaggia: Giovanna Montesano neonatologa del secondo Policlinico di Napoli; Dionisia Vansaniello, ginecologa alla Clinica Mediterranea di Napoli, Salvatore Buonocore, medico generico di Pagani e Sofia Cavitta, infermiera Isama a Sant’Egidio che ha praticato il massaggio cardiaco e la rianimazione in condizioni davvero estreme. A loro va un enorme GRAZIE!”.