Maiori, impossibile prenotare spiagge. Il commento di Fiorillo: “Gestione confusionaria”

Riportiamo il post di Valentino Fiorillo, consigliere d’opposizione al comune di Maiori, che commenta la gestione delle spiagge ritenendola confusionaria e ambigua. Di seguito il post.

Foto di un utente. Questa la confusione creata con questo sistema di gestione delle spiagge libere lasciato alla libera interpretazione dei singoli gestori creando, di fatto, delle nuove spiagge private.

Che vuol dire che non si blocca lo stallo? Che “la prenotazione è solo per la tracciabilità? Cioè, io prenoto, mi faccio 2 ore di macchina, arrivo a Maiori, pago il parcheggio e non trovo più il posto in spiaggia?

Questa è solo una delle storture di questo sistema che, semplicemente, per trasparenza e correttezza, doveva essere centralizzato.

Ma si sa, questa amministrazione si regge sulle ambiguità.