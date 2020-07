Maiori. Giovane turista denuncia di aver subito abusi mentre era nella cittadina della costiera amalfitana, i Carabinieri indagano

Maiori. Ieri mattina una turista svizzera di 22 anni, in vacanza nella cittadina della costiera amalfitana, si è rivolta al personale medico del Pronto Soccorso dell’ospedale “Costa d’Amalfi” dichiarando di essere stata abusata sessualmente e chiedendo di essere sottoposta a visita.

La giovane è stata ascoltata dai Carabinieri che hanno voluto far luce sull’accaduto. La 22enne avrebbe dichiarato alle forze dell’ordine di trovarsi a Maiori insieme ad un’amica e di aver conosciuto un suo coetaneo della costiera amalfitana con il quale avrebbe trascorso il sabato sera per poi raggiungere l’appartamento che lei e la sua amica avevano presso in affitto ed aver avuto con il giovane un rapporto sessuale consenziente utilizzando le dovute protezioni.

La giovane ha poi aggiunto che il ragazzo le avrebbe chiesto di avere un altro rapporto, questa volta non protetto. Al suo rifiuto avrebbe cercato di convincerla usando un atteggiamento aggressivo, non riuscendo alla fine nel suo intento.

La 22enne il mattino successivo decide, quindi, di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

I Carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto realmente accaduto anche perché dalla visita ginecologica effettuata presso il presidio ospedaliero non si evincono segni di abusi o violenza. Gli agenti hanno anche ascoltato il ragazzo accusato ma la sua versione contrasta con quanto dichiarato dalla giovane turista