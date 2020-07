Maiori. Giornata di relax per la modella campana Chiara Corrado all’Otium SPA. Ieri giornata di relax all’Otium SPA di Minori, in Costiera Amalfitana, per la modella campana di soli 25 anni, dalla provincia di Benevento, Chiara Corrado.

La ragazza, studentessa di giurisprudenza e modella professionista, ha provato il nuovo format Otium SPA 2020. «Quest’anno la linea “editoriale” di OtiumSpa è quella di promuovere la struttura benessere di Minori, in Costa d’Amalfi, con modelle ed influencer esclusivamente campane», ha detto infatti il direttore Ennio Cavaliere.