Maiori, elisoccorso resta ancora al San Martino. Fiorillo: “Indisponibile per la tendostruttura nel lockdown”

In Costa d’Amalfi, si attende che i presidi di soccorso vadano a pieno regime, con l’estate che entra nel vivo, con la macchina dei soccorsi che è stata già messa a dura prova in queste settimane post-Covid. Nel centro della costiera, a Maiori, si sono registrati salvataggi provvidenziali, ma anche un decesso, purtroppo inevitabile.

Certamente, ciò che fa più discutere è il perché l’elisoccorso a Maiori resta ancora al campo sportivo San Martino, nel Demanio, infatti è qui che negli ultimi interventi sta atterrando l’eliambulanza. Abbiamo sentito anche il consigliere di minoranza Valentino Fiorillo sul questo problema.

“Che in piena estate non è disponibile la piattaforma al porto dopo che non lo è stato per mesi nemmeno il piazzale a causa dell’inutile tensostruttura inutilizzata per i mesi di lockdown”, ci dice Fiorillo. In effetti, proprio questa installazione non ha reso possibile atterrare al porto turistico, poi ci sono stati anche i lavori di dragaggio nell’area portuale.

Il porto turistico resta quindi ancora inaccessibile al soccorso aereo, togliendo attimi preziosi per salvare vite: come mai la situazione è rimasta immutata a prima del lockdown? Forse sarà perché ci sono in programma lavori per il potenziamento e la messa in sicurezza del porto turistico?