Maiori e Tordigliano. Due incidenti con i ciclomotori, come da copione. Per fortuna nulla di grave. Sembra quasi un copione di un film già visto, ogni sabato si registra almeno un incidente sulla S.S. 163 in Costiera amalfitana. E i luoghi sono sempre Maiori e Tordigliano , nel territorio di Vico Equense, o area limitrofa, fra Positano e Piano di Sorrento, infatti la Statale Amalfitana sconfina per qualche chilometro dalla provincia di Salerno a quella di Napoli.

Una delle arterie più belle della Campania , conosciuta nel mondo, ma anche una delle più pericolose.

Gli incidenti avvenuti entrambi in serata. A Maiori sul lungomare ( ma in genere gli incidenti avvengono a Capod’orso vero Erchie e Cetara ) e a Tordigliano nel tratto di curve occupato oramai da decine di auto che in maniera disordinata parcheggiano lungo la strada. Da qui c’è la discesa a mare della incontaminata, e incontrollata, spiaggia di Tordigliano. Tutti a mare allegramente, ma anche pericolosamente.

Per fortuna in entrambi i casi niente di grave. L’incidente di Maiori ha visto medicati all’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello, mentre quelli di Tordigliano se la sono cavata con qualche sbucciatura e ciclomotori guasti.

Dobbiamo dire che sia sul versante della Penisola Sorrentina che quello della Costiera amalfitana, nel tratto che va da Positano a Piano, notiamo noi di Positanonews gli uomini dell’Arma, ma anche polizia municipale, e forse questo ha contribuito a far diminuire gli incidenti come numero e come gravità. Un grazie ai carabinieri che per la sola loro presenza fanno già da deterrente.