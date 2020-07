Maiori. Autoarticolato in panne, S.S. 163 interrotta . Deviazione Valico di Chiunzi per Salerno. Altro camion investe due auto

ANTEPRIMA. Maiori. Autoarticolato in panne, S.S. 163 interrotta . Deviazione Valico di Chiunzi per Salerno .Diversi lettori hanno segnalato a Positanonews la deviazione della SITA per Salerno per il Valico di Chiunzi per un autoarticolato in panne all’hotel Pandora, ci segnalano traffico da Amalfi con auto incolonnate per chilometri anche lato Cetara. Da Amalfi consigliamo di andare per Agerola o via Positano per evitare il traffico che si sta creando. Da Ravello meglio scendere ad Amalfi e prendere le vie del mare, idem per Praiano.

Aggiornamenti ore 8

Sono arrivati i vigili del fuoco che hanno richiesto l’intervento del carro gru per sganciare la motrice. un carro gru per lo sgancio del rimorchio dalla motrice e spostato l’autoarticolato nei pressi del ristorante Capodorso. Un altro camion per il trasporto di carta ha investito due auto parcheggiate lungo la Statale pochi chilometri prima del centro .

E c’è ancora chi vuole il ritorno dei bus? Via tutti i mezzi pesanti dalla S. S. 163