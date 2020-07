Lutto ad Agerola per la scomparsa di Vincenzo Merola, detto Varta

Agerola in lutto per la scomparsa, avvenuta nella giornata di ieri, di Vincenzo Merola. Per molti era semplicemente “Varta”.

Lello Di Capua ha voluto salutare l’amico Vincenzo con delle parole molto toccanti, riportate da “La Voce di Agerola”:

“Caro Vincenzo, sei stato l’amico di famiglia, il padre affettuoso, il marito esemplare, il meccanico di fiducia, l’uomo sempre presente nel momento delle difficoltà… Caro Varta, chi mi ricorderà ora le belle giornate passate da bambino insieme a te e nonno Albino?

Sei stato sempre disponibile con tutti, ed hai saputo insegnare con la tua semplicità ed il tuo sorriso la difficile arte del vivere con umiltà e concretezza, senza fronzoli ed infingimenti, avendo la forza ed il coraggio di dire ciò che pensavi e di dispensare – quando serviva – qualche vaffa… a chi li meritava.

Hai rivendicato con orgoglio le tue idee, e non ti sei piegato ai venti del momento, rimanendo coerente e dignitoso. Doti rare in questi tempi di furbetti, camaleonti ed opportunisti.

Grazie per tutto ciò che ci hai insegnato… piccolo grande uomo”.

(foto di “La Voce di Agerola”)