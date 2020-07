L’Università di Salerno sale al 6° posto della classifica dei grandi atenei statali italiani.

Il Censis ha valutato gli atenei italiano per l’orientamento degli studenti. In questa valutazione, l’Università di Salerno risulta aver ottenuto un ottimo risultato, raggiungendo il sesto posto nella classifica dei grandi atenei statali.

Per quanto concerne la categoria grandi atenei statali, quelli con un numero di iscritti compreso tra 20.000 a 40.000, l’Università di Perugia è ancora al vertice, mentre l’Università di Calabria risulta seconda. Sul gradino più basso del podio troviamo l’Università di Parma. In quarta posizione, l’Università di Pavia, mentre al quinto posto sale l’Università di Modena e Reggio Emilia, che rimpiazza l’Università di Cagliari, scivolata in nona posizione

In sesta posizione l’Università di Salerno, che guadagna otto posizioni grazie agli incrementi dei punteggi per borse di studio, strutture, servizi digitali.