L’Osservatorio sulla disabilità ringrazia Don Gennaro Lo Schiavo ed i sindaci di Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare

Lunedì 13 luglio alle ore 18.15, presso la Piccola Fatima in località Cesinola di Cava de’ Tirreni, l’Osservatorio cittadino sulla condizione delle persone con disabilità di Cava de’ Tirreni ha organizzato un incontro con tutte le famiglie che compongono l’organismo comunale.

L’occasione è data dalla volontà di ringraziare don Gennaro Lo Schiavo con i suoi volontari, il Sindaco di Cava de’Tirreni Vincenzo Servalli ed il Primo Cittadino di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, per l’ospitalità data ai giovani soprattutto con disabilità psichica che, durante la fase di emergenza Covid hanno potuto passeggiare all’aperto.

All’incontro saranno presenti il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, il Sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, l’Assessore alle Politiche Sociali Antonella Garofalo, il Presidente della commissione consiliare Politiche Sociali Paola Landi.

“Sarà questo un momento particolarmente sentito – afferma Vincenzo Prisco, presidente dell’ Osservatorio – da tutta le associazioni che compongono l’Osservatorio e dalle tante famiglie che durante il lockdown si sono unite a noi anche attraverso l’uso della messaggistica istantanea, per esprimere il loro ringraziamento a chi con sensibilità e disponibilità ha voluto alleviare un ulteriore disagio che si era venuto a determinare”.

Come si ricorderà, attraverso la mediazione del sindaco di Cava Vincenzo Servalli venne autorizzata la possibilità di passeggiare sulla spiaggia per un ragazzo disabile ed un solo accompagnatore. Lo stesso avvenne nel giardino della Piccola Fatima, secondo un’ordinata turnazione che consentiva il distanziamento.