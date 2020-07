Lo splendido ricordo di Cinzia: “Io, alla Croce Rossa di Ravello. Che meraviglia Maiori e Amalfi”

Abbiamo raccolto una testimonianza davvero speciale, quella di una volontaria della Croce Rossa, attiva in Costiera Amalfitana nel lontano 1990 e nel 1991. Cinzia Bettoni, è stata una delle pioniere del soccorso della croce rossa, ospite nella ex colonia per bambini irpini a Castiglione di Ravello.

“Ho dei ricordi meravigliosi di quei tempi – ha raccontato, Cinzia, originaria di Castiglione delle Stiviere – Ricordo volontari da tutta Italia, con turni alle guardie mediche di Maiori e Amalfi. L’organizzazione era di Andrea Camera”. In foto, ecco la giovane Cinzia insieme ad Enrico Aliberti.

Quest’ultima, tra l’altro, è originaria proprio di Castiglione delle Stiviere, dove è presente il museo internazionale della Croce Rossa, uno spazio espositivo situato nello storico palazzo Longhi, donato dal Comune nel 1959 alla Croce Rossa Italiana.

E’ sempre emozionante raccogliere testimonianze di persone che hanno ancora, dopo tanti anni, ricordi così positivi della Costiera amalfitana.