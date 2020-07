Lo spettacolo della cometa Neowise, visibile a occhio nudo (o quasi). Foto di Fabio Fusco. La cometa Neowise sta illuminando (e continuerà a farlo sino ad agosto) il cielo d’estate. “La cometa C/ 2020 F3 NEOWISE – si legge sul sito ufficiale della Nasa – proviene dalle regioni più remote del nostro Sistema solare, il passaggio ravvicinato al Sole scioglie infatti il ghiaccio della cometa rendendo visibile la caratteristica scia”. E’ stata scoperta il 27 marzo 2020 dal telescopio spaziale NEOWISE ed ha raggiunto il perielio il 3 luglio e raggiungerà il suo punto più vicino alla terra il 23 luglio.

Da domani comincia il periodo migliore per osservarla: altre a poco prima dell’alba, in genere verso le 4 del mattino, si manifesterà anche di sera tra le 21 e mezzanotte, poco al di sopra dell’orizzonte di nord-ovest. Da martedì prossimo la cometa sara ben visibile sul nord Italia dalle 21 sino a notte inoltrata fino al 23 luglio.

“Dopo 2 notti insonni …

Dal Faito è tutto, buona Cometa a tutti…

Si chiama C/2020 F3 NEOWISE e si traduce “spettacolo” per chi da tempo aspettava di poter ammirare in cielo un luminoso astro chiomato: si tratta infatti di una COMETA finalmente visibile senza troppe difficoltà dai nostri cieli Italiani.

L’affascinante Cometa proviene dalla nube di Oort, ha un moto retrogrado e un’orbita quasi parabolica; l’oggetto è stato scoperto il 27 marzo 2020 dal telescopio spaziale NEOWISE ( Near Earth Objects) da cui prende il nome ed è dotato di un’elegante coda luminosa del tipico colore giallastro derivante dalla riflessione della luce Solare e da cui si deduce la composizione di polveri della coda, di cui la cometa fa sfoggio proprio in queste estive notti di luglio: l’oggetto è visibile infatti poche ore prima dell’alba in direzione nord-est, nei pressi dell’Auriga.

Al momento la Cometa è bassa all’orizzonte e il 3 luglio è transitata al perielio, ovvero nel punto più vicino al Sole, ad una distanza di 0,3 UA, mostrandosi in tutto il suo fascino con una magnitudo +1.

Sono già in tanti ad averla fotografata con stupore ed emozione tra i colori che precedono l’alba, da diversi luoghi italiani.

Come accennato sopra, in queste notti fino al 10 luglio, NEOWISE sorge intorno alle 4 del mattino ma, pur essendo ancora bassa sull’orizzonte nord orientale, si individua facilente ad occhio nudo; la sua luminosità però andrà calando nel corso delle settimane, in compenso la Cometa si troverà sempre più distante dal sole, e ciò consentirà di scorgerla in un cielo un po’ più buio rispetto a quello che precede l’alba”, ha scritto Fabio Fusco come accompagnamento alle sue fotografie sulla sua pagina Facebook.