Il reparto di bronco pneumologia dell’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati torna ad essere utilizzato esclusivamente per i casi di Covid. A deciderlo il commissario Asl Mario Polverino, sovrintendente per l’emergenza Coronavirus. Polverino ha disposto il blocco dei ricoveri dei pazienti respiratori non Covid ed il trasferimento di quelli già ricoverati in altri ospedali della regione. Lo scrive Il Mattino oggi in edicola.