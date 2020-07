La LND Campania comunica e si complimenta con le squadre neopromosse di categoria:

Benevento Calcio in Serie

ASD Turris Calcio in Serie

Napoli Femminile in Serie A – Femminile

Asd Calcio Pomigliano in Serie B – Femminile

Le Streghe Benevento in Serie C – Femminile

Afragolese 1944 in Serie D

Polisportiva Santa Maria 1932 in Serie D

Asd Puteolana 1902 in Serie D