Lite a Furore ci sono versioni contrastanti , chi dice che sia il ragazzo ad essere stato aggedito, chi il contrario . La lite di ieri sera a Furore, in Costiera Amalfitana, pare anche con l’uso di oggetti , per la quale è stato necessario l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Amalfi con il capitano Umberto D’Angelantonio per le dovute indagini. Il ragazzo trasportato poi in ospedale a Castiglione di Ravello. Il giovane ha avuto circa un mese di prognosi, e gli auguriamo pronta guarigione . Ma su chi abbia ragione o torto sarà la Procura di Salerno a stabilirlo e ci auguriamo che venga accertata la verità .