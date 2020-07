Lingue di fuoco alle pendici del Vesuvio (Video)

Si è sviluppato in una pineta nel territorio comunale di Torre del Greco

Redazione – Si è sviluppato un incendio alle pendici del Vesuvio in una pineta che ricade nel territorio comunale di Torre del Greco.

Nel pomeriggio del 25 luglio le fiamme di sono sviluppate in questo polmone verde, tra via Boccea e via Cappella Bianchini, dove sono dovuti intervenire due squadre del vigili del fuoco e la squadra di spegnimento della Regione Campania entrata in azione con un elicottero.

Sembra che la situazione sia sotto controllo, e c’è preoccupazione per il vento che potrebbe alimentare le fiamme. Ma chi abita nella zona viene in mente l’incubo del 2017, quando una catena di roghi senza precedenti devastò l’area del vulcano, distruggendo quasi il 50 per cento della superficie forestale.

Video di Lusy Pugliese tratto da Facebook da Succede a Torre del Greco, su: https://www.facebook.com/lusy.pugliese/videos/10219478180728813/

Publiée par Lusy Pugliese sur Samedi 25 juillet 2020

GiSpa