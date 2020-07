Limoni igp della Costa d’Amalfi: grande richiesta sia in Italia che all’estero

Questa estate risulta essere davvero anomala in tutti i sensi. I turismi americani scarseggiano e gli alberghi non sono pieni come gli altri anni. Un inversione di tendenza si riscontra per un prodotto igp tipico della Costiera il limone la cui richiesta è aumentata rispetto agli altri anni sia in Italia che all’estero.

Purtroppo a causa delle precipitazioni abbondanti dello scorso maggio si riscontra un -30 di produzione in alcune zone della Costiera amalfitana. I prezzi rispetto all ‘anno scorso sono però raddoppiati e il presidente del Consorzio di tutela , Angelo Amato sottolinea la buona qualità del prodotto pur se non in grande quantità.

Il direttore di Coldiretti , Enzo Tropiano anche rivela la grande domanda del prodotto definito l’oro giallo da molti anche per la ricchezza di proprietà . Negli ultimi decenni purtroppo si è assistito all’abbandono in molti casi dei terrazzamenti con le conseguenze disastrose a cui lo scorso inverno abbiamo assistito. Frane hanno devastato un territorio fragile dal punto di vista geologico. La politica quindi in questo scenario dovrebbe rivolgere maggiore attenzione a questa realtà partendo forse proprio dalla valorizzazione di questi prodotti tipici che sono una ricchezza per il nostro territorio. L’epidemia ha fatto acquisire maggiore consapevolezza in molti sul valore di un alimentazione sana per la salute.

Valeria Civale